Kasımpaşalı Aytaç Kara'dan Galatasaray'a nefis gol Kasımpaşalı Aytaç Kara, eski takımı Galatasaray'la oynanan maçın ikinci yarısında harika bir vuruş gerçekleştirerek kaleci Fernando Muslera'yı geçmeyi başardı.

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Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında bu sezonun dikkat çeken ismi Aytaç Kara, sahneye çıktı.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Da Costa'nın pasında topu orta kulvarda kontrol eden Aytaç, kaleye bakıp sağ ayağıyla uzak mesafeden sert şutunu çekti. Top harika bir şekilde falso alarak filelere gitti.

Eski takımına gol attı

Milli futbolcu bu golle birlikte 2021-2022 sezonunda formasını giydiği eski takımı Galatasaray'a karşı ağları sarsmayı başardı.

30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maça çıkmış gol veya asist katkısı yapamamıştı.

Gollerine devam etti

Bu sezona damga vuran Aytaç Kara, 31. resmi maçında 12. golünü kaydetti. Orta saha oyuncusu, bu gollerin yanında 4 de asist yaptı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)