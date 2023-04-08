Kasımpaşalı Mounir Chouiar'dan Trabzonspor'a şık frikik golü Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Mounir Chouiar, Trabzonspor karşısında harika bir frikik golüne imza attı.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı harika bir gole sahne oldu.

Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Mounir Chouiar, serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçerek takımını öne geçirdi.

Chouiar, klas bir gol attı

Mücadelenin 29. dakikasında ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan frikikte Mounir Chouiar sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, barajı aşan top yakın köşeden ağlara gitti.

Başakşehir'den kiralandı

Sezonun ilk yarısını Başakşehir'de geçiren Fransız futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Lacivert-beyazlılar ile 7 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist yaptı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)