Kasımpaşalı Mounir Chouiar'dan Trabzonspor'a şık frikik golü

Süper Lig'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı harika bir gole sahne oldu.

Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Mounir Chouiar, serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçerek takımını öne geçirdi.

Chouiar, klas bir gol attı

Mücadelenin 29. dakikasında ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan frikikte Mounir Chouiar sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, barajı aşan top yakın köşeden ağlara gitti.

Kasımpaşalı Mounir Chouiar'dan Trabzonspor'a şık frikik golü

Başakşehir'den kiralandı

Sezonun ilk yarısını Başakşehir'de geçiren Fransız futbolcu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Lacivert-beyazlılar ile 7 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist yaptı.

Kasımpaşalı Mounir Chouiar'dan Trabzonspor'a şık frikik golü
Kasımpaşalı Mounir Chouiar'dan Trabzonspor'a şık frikik golü

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)