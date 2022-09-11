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    Kayserispor, Antalyaspor'u tek golle geçti

    Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek puanını 9'a çıkardı ve evinde 3 maçını da kazanmayı başardı.
    • 11.09.2022 - 22:34
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    Kayserispor, Antalyaspor'u tek golle geçti

    Süper Lig'in 6. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

    Gol Thiam'dan

    İkinci yarıda eşitliği bozan taraf ev sahibi ekip oldu. Kayserispor, Mame Thiam'ın 54. dakikadaki golüyle öne geçti.

    Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar rakibini tek golle mağlup etti.

    Kayserispor, Antalyaspor u tek golle geçti #1

    Kayserispor evinde nağmalup

    Bu sonuçla Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Kayseri ekibi 3 galibiyeti de kendi sahasında aldı. Antalyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı.

    Kayserispor, Antalyaspor u tek golle geçti #2

    Kayserispor, Antalyaspor u tek golle geçti #3


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