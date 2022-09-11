Kayserispor, Antalyaspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor evinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek puanını 9'a çıkardı ve evinde 3 maçını da kazanmayı başardı.

Süper Lig'in 6. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

Gol Thiam'dan

İkinci yarıda eşitliği bozan taraf ev sahibi ekip oldu. Kayserispor, Mame Thiam'ın 54. dakikadaki golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar rakibini tek golle mağlup etti.

Kayserispor evinde nağmalup

Bu sonuçla Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Kayseri ekibi 3 galibiyeti de kendi sahasında aldı. Antalyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı.