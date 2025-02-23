Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde konuk ettiği Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti.

Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Yurdemi, şu şekilde konuştu:

Takımımıza kattığımız değerler sonucunda yönetimimizin üstün başarıları var. Futbolcu arkadaşlar çok formdalar, çok dinamikler. Hocamızın kan değişimi büyük bir moral oldu. Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. İnşallah bunu böyle sürdüreceğiz. Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz. Toplumda yaşadıklarımıza, geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bizi izlemeye devam edin.