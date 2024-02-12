Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakem çok temiz bir maç yönetti Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Altla üst diye bir şey kalmadı. 2 takım koptu gitti. Ondan sonra her takım için alınan puanların değeri var. Beni bugün mutlu eden şey, herhalde Türkiye'de ilk defa hakem konuşulmayacak. Çok temiz bir maç yönetti. Tebrik ediyorum hakem arkadaşları, helal olsun. Zaten maçların böyle olması lazım. Bazı seyircilerimiz Onur'a tepki göstermek istediler, duygusal bakıyorlar. Onur bize hizmet etti, para kazandırdı. Onun için söyleyecek bir şey yok. Kayseri'ye yakışır şekilde davranalım" dedi.

"Kayserispor daha iyi olacak"

Takıma inandığını söyleyen Çamlı, "Bundan sonrası Kayserispor açısından çok iyi olacak. Biz yukarıya nasıl gidebilirizin hesabını yapıyoruz. Bunu başaracak teknik heyet ve sporcular da var. Kayserispor daha iyi olacak. Başakşehir maçına hazırlanacağız. Beraberliğe çok sevinemedik. İyi top oynadık. İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bundan sonra hem Kayserispor hem de Beşiktaş'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Burak Yılmaz'a güvenimiz tam"

Teknik direktör Burak Yılmaz'a güveninin tam olduğunu söyleyen Çamlı, "Çocuk önce emekliyor, sonra yürüyor. Sonra da koşuyor. Burak Hoca da önce yenilmesin, sonra kazanmaya başlar. Burak Yılmaz gibi bir milli futbolcuyu, dünyanın tanıdığı birini buraya getirmekten dolayı mutluyum. İnşallah futbolculuk gibi hocalık kariyeri de büyük olacak. Kendisine güvenimiz tam" sözlerini sarf etti.