Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Rakiplerimize değil, maçlarımıza bakacağız

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Başkan Nurettin Açıkalın, Gaziantep deplasmanında takımının iyi oynadığını ancak gol atamayınca galip gelemediklerini söyledi.

"BAZEN OLMAYINCA OLMUYOR"

Açıkalın, şunları dedi:

"KENDİ MAÇLARIMIZA BAKACAĞIZ"

Kayserispor'un çok önemli maçları olduğunun altını çizen Başkan Nurettin Açıkalın, şu şekilde konuştu:

Rakiplerimizin durumuna değil, kendi maçlarımıza bakacağız. Biz kazandığımız sürece hiç sıkıntı görmüyorum. Kümede kalan takımlar arasında oluruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Özellikle iç sahada oynayacağımız 5 final maçı var. Bunları kazandığımız zaman sıkıntı olmaz.