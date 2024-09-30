Kayserispor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'un konuğu olacak.
Kayserispor'un evinde saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.
Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı.
Beşiktaş ligde oynadığı son maçta İkas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Bourabia, Kartal Kayra, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış