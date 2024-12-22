Kayserispor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak.
Kayseri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.
Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen
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