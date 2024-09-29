Kayserispor, Karaoğlan'ın yönettiği maçları kazanamadı Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın hakem Atilla Karaoğlan, ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalacak. Kayserispor, Karaoğlan'ın yönettiği 12 maçta hiç kazanamadı.

İHA

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu sezon ligde henüz galibiyet alamayan Kayserispor, güçlü rakibini yenerek siftah yapmak istiyor.

KAYSERİSPOR, KARAOĞLAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARI KAZANAMADI

Ancak sarı kırmızılılar, bugüne kadar Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda hiç kazanamadı. Kayserispor, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 12 maçta 7 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda Kayserispor'a 36 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkaran Sakarya Bölgesi hakemi, rakiplerine ise 22 sarı kart 2 kırmızı kart çıkardı.

Beşiktaş ise, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği 10 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alırken 4 kez de mağlup oldu. Hakem Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)