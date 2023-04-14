Kayserispor maçının yıldızı Mauro Icardi'den Galatasaray yönetimine sözleşme mesajı Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da mücadeleyi 3 gol ve 1 asistle tamamlayan yıldız golcü Mauro Icardi, maç sonu verdiği röportajda sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu ifade etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini 18, 42 (P) ve 45+12'de Mauro Icardi, 23'te Rashica, 59'da Kerem Aktürkoğlu ve 71'de Nicolo Zaniolo kaydetti.

Icardi'den sözleşme mesajı

Mücadeleyi 3 gol ve 1 asistle tamamlayan Icardi, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yıldız golcü, "Galatasaray formasıyla ilk defa hat-trick yaptığım için çok mutluyum. Önümüzde 9 maç var ve hepsini kazanmak istiyoruz. Bir sonraki maçlara da aynı ciddiyetle yaklaşmalıyız. Sezonun bitmesine daha çok maç var. Son maçımızdan sonra başkanımız ve yöneticilerimizle geleceğim hakkında muhakkak bir konuşma yaparız" ifadelerini kullandı.