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Kayserispor, Majid Hosseini ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Majid Hosseini'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Kayserispor, Majid Hosseini ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İranlı stoper Majid Hosseini ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021'de kadroya dahil olan Hosseini ile sözleşme uzatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takım futbolcumuz Majid Hosseini’nin sözleşmesi 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.

77 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'dan 2021-2022 sezonunda transfer edilen Hosseini, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'de 77 maça çıktı.

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