Kayserispor, Sergej Jakirovic ile çıkışta

İHA
Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son maçlarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti.
Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına getirilen Sergej Jakirovic ile çıktığı 9 müsabakada 17 puan topladı.
Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
9 MAÇTA 17 PUAN
Küme düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor'un Jakirovic yönetimindeki karşılaşmaları şöyle:
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0
Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2
Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1
Kayserispor: 1 - Göztepe: 0
Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0
Kayserispor: 3 - Başakşehir: 1
Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0
Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0
Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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