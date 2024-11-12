Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile çıkışa geçti

İHA
Süper Lig’de 12 puana ulaşan Kayserispor'da yeni teknik direktör Sinan Kaloğlu ile çıktığı 4 maçta da yenilmedi.
Kayserispor serüvenine Gaziantep FK ile start veren Sinan Kaloğlu, Hatayspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında da takımın başında sahaya çıktı.
4 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI
Kaloğlu ile 4 maça çıkan Kayserispor, sahasında oynadığı Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile berabere kalırken deplasmanda oynadığı Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını da kazanmayı başardı.
Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor, son 4 maçında rakip filelere 5 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış