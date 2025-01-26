Kayserispor, Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kayserispor, ligin 16. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 2-0 yenildi, 17. haftada ise evinde Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Kayseri temsilcisi, ligin 18. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, 19. haftada iç sahada Samsunspor'a 1-0 kaybetti.

SİVASSPOR YENİLGİSİ SONRASI SİNAN KALOĞLU DÖNEMİ SONA ERDİ

20. haftayı bay olarak geçiren Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Sivasspor'a 5-2 kaybetti.

Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

KAYSERİSPOR'UN RAKİBİ TRABZONSPOR

Ligin 22. haftasında 1 Şubat'ta Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.