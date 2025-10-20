Abone ol: Google News

Kayserispor, Süper Lig'de 9 maçtır kazanamıyor

Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kayserispor, bu süreçte galibiyet elde edemedi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 09:46
Kayserispor, Süper Lig'de 9 maçtır kazanamıyor
  • Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayıp 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
  • Sarı-kırmızılı takım, ligde 5 puanla 17. sırada yer alıyor.
  • Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'a kaybeden ekip, diğer karşılaşmalarda ise berabere kaldı.

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan tek takım konumunda.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takımda, kötü gidişat devam ediyor.

KAZANAMAYAN TEK TAKIM

Oynadığı 9 müsabakada 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, 18 takımlı ligde 5 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Kayserispor; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor’a mağlup olurken RAMS Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ile ise berabere kaldı.

Eshspor Haberleri