Kayserispor, Süper Lig'de 9 maçtır kazanamıyor

- Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayıp 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
- Sarı-kırmızılı takım, ligde 5 puanla 17. sırada yer alıyor.
- Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'a kaybeden ekip, diğer karşılaşmalarda ise berabere kaldı.
Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 9 haftada galibiyet alamayan tek takım konumunda.
Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takımda, kötü gidişat devam ediyor.
KAZANAMAYAN TEK TAKIM
Oynadığı 9 müsabakada 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, 18 takımlı ligde 5 puanla 17. basamakta bulunuyor.
Kayserispor; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor’a mağlup olurken RAMS Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ile ise berabere kaldı.