Kayserispor - Trabzonspor maçının VAR'ı Pawel Pskit oldu

İHA
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, bugün saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak.
Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.
Müsabakanın 4. hakemi Davut Dakul Çelik olacak.
VAR HAKEMİ POLONYA'DAN
Mücadelede VAR'da ise Polonyalı hakem Pawel Pskit görev alacak. AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.
DİĞER MAÇLARIN VAR HAKEMLERİ
Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Hatayspor - Antalyaspor maçında VAR koltuğunda İspanyol hakem Francisco Jose Hernandez Maeso, Başakşehir - Samsunspor mücadelesinde Danimarkalı Jakob Kehlet görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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