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Kayserispor - Trabzonspor maçının VAR'ı Pawel Pskit oldu

Kayserispor - Trabzonspor maçının VAR'ı Pawel Pskit oldu Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Pskit oldu.