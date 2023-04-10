Kayserispor, Ümraniyespor'u üç golle geçti Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Süper Lig’de 28. hafta maçında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile Recep Uçar'ın ekibi Ümraniyespor, karşı karşıya geldi.

Kayserispor'un sahasında oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Kayserispor, evinde üç puanı aldı

Mücadelede Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+10. dakikada Carlos Mane attı.

Ümraniyespor'un tek golü 45+2. dakikada Umut Nayir'den geldi. Ümraniyespor'da Isaac Sackey, 90+8'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kayseri ekibi, üst üste 3. kez kazandı

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 3. kez kazandı. Çağdaş Atan'ın ekibi, ligden çekilen Hatayspor'u hükmen 3-0'lık skorla geçerken, geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti.

Ümraniyespor, haftayı BAY geçecek

Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 44 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, haftayı BAY geçecek.