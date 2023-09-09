Kayserispor yeni hocası Recep Uçar oluyor

İHA
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 puan toplayan ve namağlup takımlar arasında yer alan Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşanıyor.
Çağdaş Atan'ın istifa etmesi üzerine harekete geçen Kayserispor yönetimi geçen sezon Ümraniyespor'da 28 maç görev yapan Recep Uçar ile anlaşma kararı aldı.
2 yıllık sözleşme planı
Kayserispor yönetimi gün içerisinde Recep Uçar'ı Kayseri'ye davet edip son bir görüşme yapıp resmi sözleşmeye imza atmak amacında...
Sarı-kırmızılı kulüp, Recep Uçar ile 2 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)