Kayserispor’da Rus golcü Onugkha kadro dışı kaldı

- Kayserispor'un Rus forveti German Onugkha kadro dışı kaldı.
- Onugkha, bu duruma tepki göstererek kulüp sosyal medya hesaplarını takipten çıktı.
- Taraftarlar da Onugkha'nın bu tavrına tepkilerini dile getirdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’de iyi günler geçirmeyen Kayserispor’da, bir problem de forvet oyuncusundan geldi.
Kocaelispor maçı öncesi performansından dolayı kadroya alınmayan Rus golcü, sarı-kırmızılı kulüp ile arasındaki ipleri koparma noktasına geldi.
KADRO DIŞI BIRAKILDI: KULÜBÜ TAKİPTEN ÇIKTI
Kulüp sosyal medya hesaplarını takipten çıkan 30 yaşındaki golcüye tepki oluştu.
Kayserispor taraftarları, Onugkha’nın adeta gemileri yakmasına tepki göstererek "Kimse Kayserispor’dan büyük değildir." diye mesajlar yayınladı.