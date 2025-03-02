Kayserispor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakem tepkisi

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u 45’inci dakikada Joao Mario ve 90+7'nci dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy'un attığı golle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 44’e yükseltirken, Kayserispor 24 puanda kaldı.

Kayserispor Futbol Direktörü Muhammed Türkmen, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası paylaşımda bulundu.

"SİZ BİZİ BÖYLE DURDURABİLECEĞİNİZİ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ"

Hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösteren Türkmen, şunları dedi:

Siz bizi böyle durdurabileceğinizi mi zannediyorsunuz ? Bizi böyle bastırabileceğinizi mi sanıyorsunuz ? Bizler daha güçlü olacağız, daha büyük bir birliktelik sağlayacağız! Aksine çok daha güçlü olarak, tek yumruk halinde kenetlenmiş olarak göreceksiniz !!!!