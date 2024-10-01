Kayserispor'dan Burak Yılmaz'a teşekkür mesajı Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, görevini bıraktığını açıklayan teknik direktör Burak Yılmaz'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek veda etti.

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi.

Kulüp başkanı Ali Çamlı, görevini bıraktığını açıklayan teknik direktör Burak Yılmaz için teşekkür mesajı yayınladı.

Çamlı mesajında, Burak Yılmaz'ın Kayserispor'da görev yaptığı süre boyunca kulübün içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullara rağmen elindeki imkanları en verimli şekilde kullandığını belirtti.

Burak Yılmaz'ın gecesini gündüzüne kattığına değinen Çamlı, genç teknik adamın bütün enerjisini, emeğini, tecrübe ve bilgi birikimini harcayarak Kayserispor'un onurlu mücadelesinin en önemli parçası olduğunu kaydetti.

"VERDİĞİ MÜCADELESİYLE HATIRLAYACAĞIZ"

Burak Yılmaz'ın hiçbir zaman yoklukları mazeret yapmadığının altını çizen Çamlı, "Daha fazla çalışarak, mücadeleden vazgeçmeyerek, eldeki imkanları en verimli şekilde kullanarak yoklukların da aşılabileceğini gösterdi. Onu ve ekibini, içinden geçtiğimiz bu sancılı dönemimizde Kayserispor için verdiği mücadelesiyle daima saygıyla hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Çamlı, şunları aktardı:

Burak Yılmaz, sadece takımımızın teknik direktörü olmadı. Hırsı ve mücadele azmiyle tüm takımımıza örnek oldu. Hocamız, 7 gün 24 saat futbol takımımızla birlikte olarak futbolcularımıza ağabeylik de yaptı. Onların dostu, arkadaşı oldu. Genç futbolcularımızın kişisel gelişimine de önemli katkılarda bulundu. Gençleriyle ve tecrübelileriyle bir araya getirdiği futbolcu grubunu, rakiplerimiz tarafından saygı duyulan bir takım halinde getirdi. Burak Yılmaz hocamızın vedası da Türk sporu için alışılmadık olmakla birlikte, bir o kadar da kıymet dolu dersler taşımaktadır. Hocamız, futbol takımımızın sürdürdüğü mücadelede takımımıza yararı olacağına inandığı değişikliği sağlayabilmek adına kendisini adeta Kayserispor için feda etmiştir. Futbolcularımız başta olmak üzere Kayseri şehrimiz bu fedakarlığı en iyi şekilde değerlendirmeli ve dersler çıkarmalıdır.