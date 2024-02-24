Kayserispor'dan müthiş dönüş! Ankaragücü'nü son dakikada yıktılar Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Ankaragücü'nü son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla yendi.

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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü, karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu.

Ev sahibi Kayserispor, ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçta Ankaragücü'nü son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ankaragücü, ilk yarıyı önde bitirdi

Ankaragücü, 45. dakikada Bassogog, 45+4. dakikada ise Efkan Bekiroğlu ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Kayserispor, geri dönerek üç puanı aldı

İkinci yarıya Kayserispor hızlı başladı. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 53. dakikada Duckens Nazon ve 62. dakikada Julian Jeanvier ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Ev sahibi ekip 90+3'te Mane ile bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Kayserispor maçı 3-2 kazandı.

Burak Yılmaz, 5. maçında da yenilmedi

Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 5 maçta da mağlup olmadı. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. Emre Belözoğlu'nun takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Ankaragücü, 30 puanda kaldı

Kayserispor bu sonucun ardından puanını 33'e çıkardı. Ankaragücü ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Rizespor deplasmanına gidecek.