Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un transferine ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na giden dosyayla ilgili, "Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu konu hukuka yansıdığı için artık çok üstüne gitmeyelim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3-1'lık skorla mağlup etti.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, galip gelinen karşılaşmanın ardından konuştu.

Koç, Beşiktaş'a imza atması iki kulüp arasında büyük bir krize dönen Onur Bulut için gelen soruya da yanıt verdi.

"Üst sıraları hedefleyen takımımız için kırılma maçıydı"

Samet Koç, şu şekilde konuştu:

"Özellikle üst sıraları hedefleyen takımımız için kırılma maçıydı. Bunun süresi de vardı. Özellikle geçtiğimiz hafta hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık, kupadan elendik. Bu manada lige tutunmak için çok önemli bir maçtı. Ümraniyespor'u da biliyorsunuz ligde kalması için artık son maçları. Bu manada gerçekten zor oldu ama kazandık. Çok mutluyuz.”

“Transfer tahtasını açacağız, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz"

Samet Koç transfer tahtasının sorulmasına ise, şu cevabı verdi:

“Transfer tahtasını açacağız, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Onda herhangi bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Özellikle kulübümüzün ekonomik durumunu göz önüne alarak sürdürülebilir bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Bu manada taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer tahtası açılacak. Kayserispor'un şanına yakışır transferleri de yapacağız.”

"İnşallah kazanacağımızı oradan kalan ücreti de alacağımıza eminim"

Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) giden dosya hakkında gelen soru üzerine Koç, şöyle dedi: