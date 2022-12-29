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    Kayserisporlu Emrah Başsan hakeme isyan etti

    Kayserispor’un orta saha oyuncularından Emrah Başsan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hakem kararlarını eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 09:46
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    Kayserisporlu Emrah Başsan hakeme isyan etti

    Kayserispor’un oyuncusu Emrah Başsan, Alanyaspor maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

    "Üstümüze geliyorsunuz"

    Başsan, 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Bırakın bu ayakları. İsyan etmeyelim diyoruz hak geçmesin ceza yemeyelim dedikçe üstümüze geliyorsunuz. Geçen haftanın günahını bu maç çıkart sonra kurban ol ne güzel Dünya. Çizgiler oynar ayaklar geri gelir. Futbol doğaçlama güzel. Masa başında düğmelerle değil" cümlelerini kurarak tepkisini dile getirdi.

    Kayserisporlu Emrah Başsan hakeme isyan etti #1

    Kayserisporlu Emrah Başsan hakeme isyan etti #2


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