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    Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

    Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

    Kayserispor'un seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan eski imam Ali Çamlı, kulübün yeni başkanı oldu. Çamlı daha önce Kayserispor'da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 14:32
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    Süper Lig ekibi Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı dönemi sona erdi.

    Kayserispor'un seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan Hunat Camii eski imamı Ali Çamlı, Kayserispor'un yeni başkanı oldu.

    Çamlı daha önce de Kayserispor'da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.

    Eski imam Ali Çamlı yeni başkan oldu

    Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi"nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda Kayserispor'un 795 milyon TL borcu olduğu açıklandı.

    Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu isimleri tek tek okundu. Yönetim kurulu listesinde dikkat çeken isimlere rastlanmadı.

    Kayserispor un yeni başkanı belli oldu #1

    Berna Gözbaşı: Yapabileceğim çok bir şey kalmadı

    Daha önce Kayserispor'da asbaşkanlık da yapan Ali Çamlı, Süper Lig ekibinin yeni başkanı oldu. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yatığı açıklamada, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı." sözlerini kullanmış ve ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

    Kayserispor un yeni başkanı belli oldu #2

    Kayserispor un yeni başkanı belli oldu #3


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