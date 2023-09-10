Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaştı.

ensonhaber.com

Süper Lig’in ilk 4 haftasını teknik direktör Çağdaş Atan ile geçiren ve lige verilen milli arada teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor, Recep Uçar ile sözleşme yapacak.

Kayserispor bugün son kez görüşme yaptığı Recep Uçar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Ümraniyespor’da görev yapan Recep Uçar, yarın Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak ve sonrasında antrenmana çıkacak.

"Kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz"

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: