Kazımcan Karataş kimdir? Hangi takımlarda oynadı ve kaç yaşında?

Kazımcan Karataş kimdir? Hangi takımlarda oynadı ve kaç yaşında?

Galatasaray'ın Altay'dan transfer ettiği Kazımcan Karataş'ın yaşı, hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu.Peki Kazımcan Karataş kimdir?

Galatasaray'ın Altay'dan transfer ettiği genç futbolcu Kazımcan Karataş'ın hayatı merak konusu oldu.Henüz 19 yaşında elde ettiği başarı ile adından sıkça söz ettiren Kazımcan Karataş Galatasaray ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Transferin ardından milyonlarca kişi Kazımcan Karataş kimdir, hangi mevkide forma giyiyor ve kaç yaşında gibi sorulara cevap aradı.İşte Kazımcan Karataş'ın hayatı..

Kazımcan Karataş kimdir?

Kazımcan Karataş 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.Futbola Altay altyapısında başlayan Kazımcan siyah beyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarının formasını terletmiştir.

Kazımcan Karataş Altay kulübünde gösterdiği performansla U17 ve U19 milli takımlarımızın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Kazımcan Karataş 17 yaşındayken Altay A takımında forma giyerek kendini isplatlama şansını yakaladı.

Bu şansı en iyi şekilde kullanan futbolcu büyük takımların ilgisini çekmeyi başardı ve Galatasaray ile 5 yıllık bir kontrata imza attı.Sol bek mevkisinde görev alan oyuncunun bu sene neler yapacağı büyük merak konusu..