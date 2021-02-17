Kemal Belgin: Fenerbahçe 1951'de aleni şike yaptı

Gazeteci Kemal Belgin, Fenerbahçe'nin 1951 yılında Beşiktaş maçına 2 lisanssız oyuncuyla çıkarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellediğini iddia etti.

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, canlı yayında 1951'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalada bulundu.

Kemal Belgin, Fenerbahçe'nin iki lisanssız futbolcuyla maça çıktığını, Beşiktaş'ın hükmen kazandığını ve o sezon şampiyon olduğunu söyledi. Kemal Belgin, "Galatasaray şampiyon olmasın diye. Çünkü o sezon Galatasaray ile Beşiktaş çekişiyordu." dedi.

"İNANMAYANLAR 70 YILLIK HALİT KIVANÇ'IN YAZISINI OKUSUN"

"Eskiden ne olurdu? Lisans belgesini kağıdını iki kulübün de sorumluları getirir. Hakem bakıyor lisansı var mı yok mu diye. Meşhur Fenerbahçe - Beşiktaş maçı var. 1951 yılı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçına iki lisanssız oyuncuyla çıktı. Lisansları yok. Maçın hakemi iki kaptana diyor ki, 'Bu iki arkadaş 11'de. Maçın düdüğünü çalarsam 3-0 Beşiktaş lehine biter. Oynat sen diyorlar. Düdüğü çaldığım anda maç biter diyor. Maç başlıyor. Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe. Yukarıda şeref tribününde Zeki Rıza Sporel, Hasan Kamil Sporel. İki kardeş. Fenerbahçe'ye yıllarını vermiş adamlar. Hakemin oyuncularla konuşması gariplerine gidiyor. 10-15 dakika sonra birisi yukarıya geliyor. Aşağıda ne oldu? İkisi de 15. dakikada maçı terk ediyor. İnanmayan 70 yıllık Halit Kıvanç'ın yazısını okusun."





"MAHKEMEYE VERECEKLER BENİ SÖZDE..."

"İki takım yöneticileri takımların lisans listelerini karşılıklı kontrol ederlerdi. Hakem itirazınız var mı diye sorardı. Tık tık atarlar imzayı itirazımız yok diye. Sonra da esame listesi oluşturulur. Galatasaray şampiyon olmasın diyeydi. Çünkü Galatasaray ile Beşiktaş çekişiyor. Yalansa birisi söylesin sen yalan söyledin diye. Beşiktaş şampiyon oldu. Çıkacaklar, yalanlayacaklar, mahkemeye verecekler beni sözde."

Öte yandan Kemal Belgin'in 1945 doğumlu olması da dikkat çekiyor.