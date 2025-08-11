Kemal Memişoğlu, Rizespor - Göztepe maçını tribünden izledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2 gün önce bir dizi program ve ziyaret için geldiği Rize’de çeşitli etkinliklere katıldı.

Rizespsor Mehmet Cengiz Tesisleri’ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, forma ve plaket takdim etti.

Memişoğlu ise Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı Rizespor Başkanı İbrahim Turgut’a plaket verdi.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Ziyaretin ardından Rize Yeni Şehir Stadı’na gelen Memişoğlu, burada Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Rizespor-Göztepe maçını Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile birlikte tribünden izledi.