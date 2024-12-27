Kemal Özdeş, Ankaragücü'nde yeniden teknik direktörlüğe getirildi

AA & Ensonhaber

1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde yeni teknik direktör resmen belli oldu.

Başkent ekibi, Kemal Özdeş'le anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

LİG BAŞLAMADAN AYRILMIŞTI

Ankaragücü, sezon başında da Özdeş'i göreve getirmiş ancak taraflar lig başlamadan yollarını ayırmıştı.

Kemal Özdeş'ten sonra sezona Cihat Arslan'la başlayan ve daha sonra Kenan Koçak'la yola devam eden Ankaragücü, ligin ikinci bölümünde takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etti.

LİGDE 10. SIRADALAR

1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.