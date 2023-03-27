Kemal Özdeş, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, Selçuk İnan'ın yerine teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna uygun adayı buldu.

Mavi beyazlılar, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

Daha önce iki kez çalıştırdı

Kasımpaşa ile anlaşmaya vardığı konuşulan Kemal Özdeş, mavi-beyazlıların başına ilk kez geçmiyor. 52 yaşındaki teknik adam daha önce iki kez Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

101 resmi maçta 41 kez yenildi

Özdeş, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 101 resmi maçta 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 26 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

Kasımpaşa 13. sırada

Selçuk İnan ile yollarını ayıran ve Kemal Özdeş'i teknik adamlık görevine getiren Kasımpaşa, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 25 maça çıktı ve 26 puan topladı.

13. sırada yer alan İstanbul ekibi ligin 26. haftasında hükmen galip sayılacak.

Çünkü mavi beyazlı ekibin 26. haftadaki maçı deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ile olacaktı.