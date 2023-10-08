Kemal Özdeş'ten hakem Mete Kalkavan'a eleştiri Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen maçın ardından hakem Mete Kalkavan'ın takdir haklarını sarı-lacivertli takımdan yana kullandığını söyledi.

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Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek, 8'de 8 yaptı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dzeko, 45. dakikada da penatıdan Tadic attı.

Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe hak ederek kazandı"

Fenerbahçe'nin maçı hak ettiğini ifade eden Kemal Özdeş, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe hak ederek kazandı. Bizim açımızdan istediğimiz gibi başladı oyun, ta ki ilk gole kadar. Derinlik alamama ilk golü yedirdi. Zaten Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, 30. dakikaları buldu Fenerbahçe yarı alanına gitmek. Bizim oyunumuz biraz daha iştahlandı. Net pozisyon var mı diyeceksiniz ama Fenerbahçe'yi kendi yarı alanına 30-45 arası yıktık. Ta ki devre arası bir penaltı oldu, hakemimiz de hemen penaltıyı verdi. Çok kolay bir penaltı. 1-0 girmek başka, 2-0 girmek başka. Fenerbahçe etkili oyunculardan kurulu. Başka bir formata geçtik, çünkü gol bulmak gerekiyordu. Pozisyon üretemesek de gol atma çabamızı hissettirdik.

"Bize de benzer fauller çalmıyorsanız, standartsızlık oluyor"

Hakem Mete Kalkavan'ın takdir haklarını sarı-lacivertli takımdan yana kullandığını belirten Özdeş, şunları dedi: