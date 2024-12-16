DHA

İtalya’nın Torino kentinde, İtalyan spor gazetesi Tuttosport’un düzenlediği prestijli Golden Boy Web ödül töreni, futbol dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi.

Gecede, Juventus ve A Milli Takım’ın genç yeteneği Kenan Yıldız, büyük bir başarıya imza atarak taraftar oylarıyla “21 Yaş Altı En Değerli Oyuncu” seçildi ve Golden Boy Web ödülünü kazandı.

TÜRK FUTBOLUNUN GURUR KAYNAĞI OLDU

Tuttosport’un 2003 yılından bu yana düzenlediği törende, "Golden Boy" ödülü ise Barcelona’nın 17 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal’a verildi. Ancak gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri Kenan Yıldız oldu. Torino’da düzenlenen törende sahneye çıkan 19 yaşındaki futbolcu, ödülünü alarak hem Juventus camiasının hem de Türk futbolunun gurur kaynağı oldu.

DEVLER LİGİ'NDE GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU

Kenan Yıldız, bu ödülle adını uluslararası arenada daha da duyururken, aynı zamanda Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç oyuncu unvanını da 19 yıl 136 günle elinde bulunduruyor. Gelişimiyle göz dolduran genç yetenek, hem saha içinde hem de dışında büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başardı.

JUVENTUS DİREKTÖRÜNDEN KENAN'A ÖVGÜLER

Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, törende yaptığı açıklamada Kenan Yıldız’ın kulüp için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Türk taraftarların Kenan’a olan yoğun ilgisinin, Juventus’un sosyal medya hesaplarında güçlü bir etkileşim yarattığını belirten Armstrong, bu durumun kulüp için büyük bir avantaj sağladığını ifade etti.