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Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'yu renklerine bağladı.

Siyah-beyazlılara imza atan hücum oyuncusu saha sonra ise Beşiktaş'ın genç yıldızları Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ile bir araya geldi.

"NEREYE GELDİĞİMİ BİLİYORUM"

Siyah beyazlıların resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Arroyo, "Nereye geldiğimi biliyorum." açıklamasında buludu.

18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu kanat oyuncusu, sözlerinin ardından Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ile tokalaştı.