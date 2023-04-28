Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a frikik golü atmak istiyor Alanya deplasmanında harika bir frikik golü atan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanlarda da serbest vuruşlar üzerine yoğunlaşarak kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Performansıyla Beşiktaş derbisine damgasını vurmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Florya'da idmanlardan sonra ekstra duran top çalışmaları yapıyor.

Alanyaspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan genç yetenek, antrenmanlarda da serbest vuruşlar üzerine yoğunlaşarak kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Hedefi Beşiktaş'a frikik golü atmak

Oliveira ile birlikte duran topları değişmeli olarak kullanan Kerem, Beşiktaş karşısında tehlikeli bölgede kazanılacak frikikte meşin yuvarlağın başına geçen isim olmaya kararlı. Okan Buruk'un da önceliği bu kez Kerem'e tanıyacağı öğrenildi.

Antrenmanlarda sıkı çalışmasını sürdüren Kerem Aktürkoğlu ise Beşiktaş derbisinde frikikten gol atacağına inandığını söyledi.