Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de son 2 ayın ayının en iyi forveti seçildi

DHA

Benfica'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Eylül ve Ekim aylarında oynadığı 4 lig maçında göz doldurdu. Santa Clara, Boavista, Gil Vicente ve Rio Ave karşılaşmalarında sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 5 gol atıp 2 asist yaparak takımına önemli katkılar sundu. Bu başarılı performansı sayesinde Portekiz Ligi'nde Eylül ve Ekim aylarının "en iyi forvet oyuncusu" unvanını kazandı.

PORTEKİZ'DE FORMUYLA GÖZ DOLDURDU

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan Kerem, Portekiz ekibinde kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Sezonun geride kalan kısmında Benfica formasıyla 9 maçta sahaya çıkan milli yıldız, 5'i ligde ve 3'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol kaydederken, 3 asistlik bir performans sergiledi.