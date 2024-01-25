Kerem Aktürkoğlu'ndan hakeme tepki: Sürekli azar yiyoruz Galatasaraylı futbolcu Kerem AktürkoğlU, İstanbulspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 yenerek önemli bir 3 puanı kazanmış oldu.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından konuştu.

"Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık"

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Derbilerden sonra böyle maçlar tehlikeli olabiliyor. Bunu konuştuk. Konsantrasyon kaybına tahammülümüz yoktu. Maça gol yiyerek başladık ama sonra geri döndük. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Hafta içi ve hafta sonu maç var, biz de yoruluyoruz."

"Hakemler tarafından sürekli azar yiyoruz"

Hakeme tepki gösteren Kerem şunları söyledi:

"Saha içerisinde kalmak istiyorum ama hakemler tarafından sürekli azar yiyoruz. Rakip düdükten sonra topa vurduğu için hakeme sormaya gittim. Bana 'işine bak' diyor. Böyle hiç bir yere varamayız. Saha içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Sonunda şampiyon olan taraf inşallah biz olacağız."

Kerem Aktürkoğlu attığı frikik golüyle ilgili ise, "Frikiklere çok çalışıyorum. Dries Mertens'ten bana bırakmasını istedim ve golü attım." şeklinde konuştu.