Kerem Aktürkoğlu, stresten dişini kırdı

Galatasaray'da özellikle Gaziantep FK maçında oyundan alınırken taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyayı ikiye böldü.
Kimileri haksızlık edildiğini düşünürken, kimileri eleştirileri haklı buluyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, taraftarları uyararak Aktürkoğlu'nu savundu.
Dişlerini kırdı
Brezilyalı oyuncu Tete, Instagram hesabı üzerinden yeni transfer Carlos Vinícius için Florya’da gerçekleştirilen çekimleri paylaşmıştı.
Soyunma odasında çekildiği düşünülen videoda, arka planda Kerem Aktürkoğlu’nun şu sözleri duyuldu:
Çarşamba günü dişim kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi.
Bu stresin sebebinin "Taraftarların protestosu olduğu" yorumu yapıldı
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