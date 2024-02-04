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Kerem Aktürkoğlu, stresten dişini kırdı

Kerem Aktürkoğlu, stresten dişini kırdı Galatasaray'da son günlerin en çok tartışılan oyuncularından biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun dişinin kırıldığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu Tete'nin attığı hikaye esnasında sesi duyulan Aktürkoğlu, "Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi" dedi.