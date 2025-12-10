Galatasaray'ın Monaco yenilgisi Fransız basınının gündeminde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'ya konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar, Folarin Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın Monaco deplasmanındaki mağlubiyeti sonrası Fransa basınında gündem sarı-kırmızılılara çevrildi.

FRANSIZLAR MAÇIN KIRILMA ANI DEDİ

Fransa basını, Monaco'nun galibiyetindeki kırılma noktasına dikkat çekti.

İşte Fransız basınında atılan manşetler...

Le Parisien

Monaco, bu zorlu galibiyetle eleme turuna bir adım daha yaklaştı



"Monaco, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un golüyle Galatasaray'ı kıl payı yenerek kritik bir galibiyet elde etti. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın maçın 60. dakikasından kısa bir süre sonra sakatlanması Türk ekibi için pahalıya mal oldu."

Ouest-France

Monaco, play-off yarışında Galatasaray karşısında değerli bir galibiyet elde etti.



"Gecenin dönüm noktası neydi? Galatasaray kalecisi Çakır'ın sakatlanması. Mükemmel bir gece geçiren Çakır, daha önce Akliouche'un şutlarını kurtarmış ve hatta Zakaria'nın penaltısını engellemişti. Ardından, yerine geçen Günay, oyuna girdikten sadece birkaç saniye sonra gecenin tek golünü yedi."

Le Figaro

Minamino ve Akliouche parladı, Türkler oyuna hakim oldu ancak son vuruşlarda etkisiz kaldı.



"Monaco'nun zaferi şüphesiz ki son ana kadar süren etkileyici bir takım çalışmasının sonucuydu, ancak iki saha oyuncusu öne çıktı: Akliouche ve Minamino. Bu akşam Galatasaray'da öne çıkan tek oyuncu varsa, o da Leroy Sane'ydi. Alman forvet, tehdit oluşturan tek isimdi."

L'Equipe

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı domine ederek bir üst tura yükseldi



"Monacolular büyük ölçüde üstünlük kurarak sayısız fırsat yarattılar. Ancak mükemmel bir Uğurcan Çakır ile karşılaştılar. Çakır 67. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Günay Güvenç girdi. Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli tarafından sahaya girerken alay konusu olan yedek kaleci, birkaç saniye sonra Camara'nın kornerinde pahalı bir hata yaptı. Böylece Galatasaray kalecisinin oyundan çıkması her şeyi değiştirdi ve Monaco taraftarlarını çok sevindirdi."

RMC Sport

Zorlu bir mücadelenin ardından Monaco 3 puanın sahibi oldu



"Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray'ı zor da olsa 1-0 mağlup etti ve turnuvanın bir üst tura yükselme umudunu hala koruyor."

TNT Sports

Kaleci değişikliği Türk devi için ters tepti



"UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, Galatasaray'ı, kaleci değişikliğinin olumsuz sonuçlanmasıyla mağlup etti."

BBC