Kerem Aktürkoğlu, Transfermarkt'ta yıldızları geride bıraktı

Transfermarkt'ta futbolcuların profillerinin tıklanma rakamları açıklandı. Galatasaray'ın genç oyuncusu 535 bin 950 tıklanma aldı.

Süper Lig'de 15. haftaya girilirken, sezon başında büyük umtularla takıma katılan oyuncular istenilen performansı gösteremezken, bazı oyuncular için ise yeni sezon müthiş başladı ve öyle de devam ediyor.

Onlardan biri ise Galatasaray'ın yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu... Attığı goller ve maç içerisinde gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren genç oyuncu, şimdiden transfer listelerinin en başında yer alıyor.

Kerem'in performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

TRANSFER PİYASASININ YILDIZI

1 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında transfermarkt'ta futbolcuların profillerinin tıklanma rakamları açıklandı.

Dünya genelinde isimlerin yer aldığı listede Türkiye'den 4 isim yer alırken Kerem Aktürkoğlu, Ronaldo ve Messi gibi yıldızları geride bıraktı.