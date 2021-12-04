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- Kerem Aktürkoğlu, Transfermarkt'ta yıldızları geride bıraktı
Kerem Aktürkoğlu, Transfermarkt'ta yıldızları geride bıraktı
- Haber Merkezi
- 04.12.2021 - 08:55
Süper Lig'de 15. haftaya girilirken, sezon başında büyük umtularla takıma katılan oyuncular istenilen performansı gösteremezken, bazı oyuncular için ise yeni sezon müthiş başladı ve öyle de devam ediyor.
Onlardan biri ise Galatasaray'ın yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu... Attığı goller ve maç içerisinde gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren genç oyuncu, şimdiden transfer listelerinin en başında yer alıyor.
Kerem'in performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.
TRANSFER PİYASASININ YILDIZI
1 Kasım 2021 - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında transfermarkt'ta futbolcuların profillerinin tıklanma rakamları açıklandı.
Dünya genelinde isimlerin yer aldığı listede Türkiye'den 4 isim yer alırken Kerem Aktürkoğlu, Ronaldo ve Messi gibi yıldızları geride bıraktı.
- KEREM AKTÜRKOĞLU - 535 BİN 950
- RONALDO - 460 BİN 828
- MESSI - 392 BİN 399
- MESUT ÖZİL - 315 BİN 823
- DANI ALVES - 215 BİN 802
- TALISCA - 176 BİN 959
- LEWANDOWSKI - 159 BİN 884
- MORUTAN - 153 BİN 783
- ERLING HAALAND - 147 BİN 105
- CICALDAU - 135 BİN 142