Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması: Rakibimiz bizi ilgilendirmiyor Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da frikikten harika bir gol atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonu verdiği röportajda, "Biz kazandıkça, rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça onlar çekiniyor" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini 18, 42 (P) ve 45+12'de Mauro Icardi, 23'te Rashica, 59'da Kerem Aktürkoğlu ve 71'de Nicolo Zaniolo kaydetti. Kerem: Rakibimiz bizi ilgilendirmiyor Muhteşem bir frikik golüne imza atan Kerem, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Çok önemli bir galibiyetti. Kayserispor iyi bir takım. Hafta içinde onların zaaflarına iyi çalıştık ve istediğimiz sonucu aldık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 90 dakika hiç susmadılar, harika destek verdiler. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Biz kazandıkça rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça onlar çekiniyor. Onlar puan kaybedecektir. Onlara göre farklı konumdayız. Maç fazlasıyla 9 puan. Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah sonunda şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.