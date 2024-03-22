Kerem Aktürkoğlu'nun hayali Avrupa'da oynamak Galatasaray'ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, yaptığı açıklamada "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum" dedi.

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Yoluna yalnızca Süper Lig'de devam eden lider Galatasaray'da takımın önemli futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Ligde topladığı 81 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin iki puan önünde zirvede yer alan sarı-kırmızılı takımda gösterdiği başarılı performansla beğenileri toplayan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa hayali hakkında konuştu.

"Takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede"

Takımın başarısındaki önemli payın arkadaşlık olduğunun altını çizen 25 yaşındaki oyuncu, şunları dedi:

Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede.

"Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum"

Galatasaray Dergisi'ne konuşan Kerem, şu sözleri sarf etti:

Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz.

17 milyon euro değere sahip

2020 yılında 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı 45 resmi maçta giydi.

17 milyon euro piyasa değerine sahip hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 8 asistle oynadı.