Kerem Aktürkoğlu'nun tekmeliklerindeki detay gündem oldu

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Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica, sahasında Famalicao ile karşılaştı. Benfica ev sahipliğinde oynanan maçı Bruno Lage'nin öğrencileri 4-0 kazandı.

Benfica'ya galbiyeti getiren golleri 11, 36 ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro, 81. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti.

KEREM PASI VERDİ, ORKUN GOLÜ ATTI

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün golünde asisti bir diğer milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı. Orkun, ligde 10 maç sonra gol attı. Kerem ise 4 maç sonra gol katkısı verdi.

TEKMELİĞİNDEKİ GALATASARAY DETAYI GÜNDEM OLDU

Mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve asistinden daha fazla konuşulan bir detay vardı.

Milli futbolcunun Orkun Kökçü ile olan sevincinde kameralara yansıyan tekmelikleri dikkat çekti.

Tekmeliklerin üzerinde Kerem'in Galatasaray'da oynadığı dönemden şampiyonluk kupasıyla bir pozunun olduğu görüldü.

Hücum oyuncusunun tekmeliklerinin gözüktüğü o kare kısa sürede sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarlarından büyük etkileşim aldı.