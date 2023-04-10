Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu Bu sezon sözleşmesine zam yapılması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nda sona gelindi. Başarılı futbolcunun maaşına belirgin oranda artış yapıldı.

Tamamen şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray, bir yandan da iç ve dış transfer konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Lig ve kupada bu sezon gösterdiği başarılı grafikle beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, sözleşmesinin yenilenmesini yönetimden talep etmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon sonunda Kerem'in sözleşmesinde gereken iyileştirmeyi yapması planlanıyor.

20 milyon liraya yakın kazanacak

2021 yılının aralık ayında zamlı mukaveleye imza atan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon yıllık 8 milyon TL kazanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşme ile birlikte yıllık 20 milyon liraya yakın bir ücret kazanması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların, imzalanacak yeni mukaveleye bir çıkış maddesi de koyacağı bildiriliyor. Bu konuda da ayrıca görüşmeler devam ediyor. Kerem, 2020 yılının Eylül ayında 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

8 gol 4 asist

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıkan Kerem; 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.