Kerem Demirbay: Hayalim kariyerimi Galatasaray'da bitirmek

Süper Lig'de lider durumda bulunan, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 içinde yer alan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Demirbay, önemli açıklamalara imza attı.

Sky DE'ye konuşan orta saha oyuncusu, 2 sezondur kadrosunda yer aldığı Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyledi.

"KULÜP DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kulüp değiştirmeyi düşünmediğini söyleyen Kerem, şu sözleri sarf etti:

Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Elbette her kulübe büyük saygım var. Ama kesinlikle kulüp değiştirmeyeceğim. Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor, bunu siz de görebilirsiniz. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım.