Kerem Demirbay, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ise attığı 3 golle müsabakaya damga vurmayı başardı.
3 golle yıldızlaştı
Mücadelenin 40. dakikasında sol kanattan Dries Mertens’in pasıyla topla buluşan Demirbay, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi (3-1).
45. dakikada da Mauro Icardi’nin pasında topu alan 30 yaşındaki futbolcunun yine ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti (4-1).
64. dakikada kazanılan penaltıda Mauro Icardi, topu Kerem Demirbay’a bıraktı ve Kerem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu (5-2).
Kariyerinde bir ilki yaşadı
Maçta hat-trick yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı.
Kerem Demirbay bu gollerin 5’ini Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti. Kerem ayrıca kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
Müsabakaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.
"Takım olarak çok iyi oynadık ve iyi goller attık"
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Rizespor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Karşılaşmada 3 gol birden atan Kerem, kısa bir açıklama yaptı ve şu sözleri kullandı:
Mithat kardeşime geçmiş olsun. Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık ve iyi goller attık. Şampiyonlukta önemli olacaktır inşallah.
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