Kerem Demirbay'a Alman ve Arap kancası

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Galatasaray’a geçtiğimiz sezon transfer olan ve taraftarın ‘Dayı’ lakabını taktığı Kerem Demirbay, kenarda kalmaktan hoşnut değil!

Geçen yılki şampiyonlukta büyük katkı sağlayan isimlerden biri olan Kerem, Gabriel Sara’nın gelişiyle birlikte kulübeye hapsoldu.

Bu sezon 15 maçta toplam 432 dakika süre alabilen deneyimli oyuncu, ara transfer döneminde iyi bir fırsat çıkması halinde değerlendirmek istiyor.

"GALATASARAY'I SEVİYORUM AMA MUTSUZUM"

Bu sezon sadece iki asiste imza atan Kerem Demirbay’ın ayrılık fikrini, teknik direktör Okan Buruk’la da paylaştığı öğrenildi. Okan Buruk ise ayrılığa sıcak bakmadığını net bir şekilde dile getirdi.

Düzenli forma giyebileceği bir takımda olmak istediğini ifade eden Kerem, sarı-kırmızılı yöneticilerle de yaptığı görüşmede "Galatasaray’ı çok seviyorum. Ancak oynamayan her oyuncu gibi ben de mutsuzum." diyerek dert yandı.

Geçtiğimiz yıl Arap takımlarından gelen teklifleri reddeden Kerem Demirbay’ın, bu defa opsiyonlar üzerine düşünme kararı aldığı belirtildi.

Önceliği Almanya olan Kerem ile Bundesliga'dan da Werder Bremen ilgileniyor. Deneyimli oyuncu, gelecek tekliflere göre yönünü tayin edecek.

GEÇEN SEZON 42 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon 42 maçta 7 gol, 7 asistlik skor katkısı ile Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kerem Demirbay, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Kerem, bu sezon 15 maçta 432 dakika süre alırken, iki asist yaptı.