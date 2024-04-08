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Kerem Demirbay'dan ilginç hareket: Kupayı çalma şakası yaptı

Kerem Demirbay'dan ilginç hareket: Kupayı çalma şakası yaptı Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı Süper Kupa karşılaşmasından önce Kerem Demirbay'ın kupayı çalma şakası da çok konuşuldu.