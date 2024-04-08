Kerem Demirbay'dan ilginç hareket: Kupayı çalma şakası yaptı

Şanlıurfa'daki Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Yarıda kalan maçın öncesinde sarı-kırmızılıların yıldızlarından Kerem Demirbay, ilginç bir harekete imza attı.
Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'ın yedek oyuncuları, saha içerisindeki ısınmalarını tamamlayıp soyunma odasına doğru hareketlendi.
Bu sırada sarı-kırmızılılarda maça yedekler arasında başlayan Kerem Demirbay, sahaya getirilen Süper Kupa'nın yanına doğru gitti.
Kupayı alıp gitme şakası yaptı
Tecrübeli oyuncu, kupayı aldıktan sonra soyunma odasına doğru hareketlendi.
Süper Kupa'yı alarak soyunma odasına hareketlenen Kerem Demirbay, kısa süre içerisinde geri döndü.
Bu kez kupayı öpen ve taraftarlara göstermek için havaya kaldıran deneyimli oyuncu, daha sonra kupayı bulunduğu platforma geri koydu.
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