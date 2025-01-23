Kerem Demirbay'ın acı günü! Dedesini kaybetti

AA & Ensonhaber
Kerem Demirbay'ın acı günü...
2023 yılından bu yana Galatasaray'ın formasını giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay hayatını kaybetti.
"SABIRLAR DİLİYORUZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz.
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