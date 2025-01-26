Kerem Yavaş: Güzel süreç devam ediyor

Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK’yı 1-0 yendi.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"REKABETİN ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Yavaş, şunları dedi:
Maç öncesi buraya geldiğimizde ligin 5. sırasında yer alıyorduk. Bugün kazanarak 4. sıraya yükselebileceğiz. Bu süreç, bugüne kadar iyi giden sürecin devamını oluşturuyor. Bodrum ile son 2 sezondur rekabet içinde olduğumuzu ve birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Her iki takım da Süper Lig’deki ilk deneyimlerini yaşıyor. Rekabetin çok değerli olduğunu düşünüyoruz.
"TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI"
Sezon başından bu yana yaşadıkları sakatlıklara değinen Yavaş, şu şekilde konuştu:
Transfer dönemi başladı. Kalibremizdeki oyuncular, büyük kulüplerin dikkatini çekti. Ahmet Kutucu, Galatasaray ile, Bruno da Iğdırspor ile anlaştı. Samu Siaz ise transfer sürecinde aramızdan ayrıldı.
"EKONOMİK OYNAYARAK MAÇI KAZANDIK"
Kerem Yavaş, Thiam’ın sarı kart cezası nedeniyle hücumda Emre Akbaba’yı kullandıklarını ifade etti. Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:
Maça iyi başladık, golü bulduktan sonra Bodrumspor reaksiyon gösterdi. Ancak oyun kontrolü hep bizdeydi. İkinci yarıda hücumda memnun değildik ama savunmamızda iyiydik. Ekonomik oynayarak maçı kazandık.
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