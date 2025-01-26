Kerem Yavaş: Güzel süreç devam ediyor

Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK’yı 1-0 yendi.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"REKABETİN ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Yavaş, şunları dedi:

Maç öncesi buraya geldiğimizde ligin 5. sırasında yer alıyorduk. Bugün kazanarak 4. sıraya yükselebileceğiz. Bu süreç, bugüne kadar iyi giden sürecin devamını oluşturuyor. Bodrum ile son 2 sezondur rekabet içinde olduğumuzu ve birbirimizi geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Her iki takım da Süper Lig’deki ilk deneyimlerini yaşıyor. Rekabetin çok değerli olduğunu düşünüyoruz.